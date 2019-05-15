Это было нечестно: большинство россиян сочли несправедливой победу дочери Алсу на шоу «Голос.Дети»

Большинство россиян не верят в честную победу в шоу «Голос.Дети» дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О победе Абрамовой в шестом сезоне шоу известно 55% россиян. Причем об этом знают, как зрители шоу (61%), так и те, кто не смотрит его (54%).

По мнению 61% зрителей телепередачи, оценки юной финалистки были скорее необъективны, и на голосование повлияли другие факторы, а не только качество пения Абрамовой. Как отмечают социологи, среди молодежи (18-24 года) эта доля выше – 85%. Вдобавок, 40% опрошенных считают подсчет голосов нечестным (51% среди 18-24-летних).

Лишь четверть (26%) участников опроса, знающих о победе Абрамовой, считают результаты объективными.

По мнению 12% опрошенных, руководству шоу «Голос. Дети» следует провести расследование и проверить результаты голосования. Каждый десятый респондент (10%) считает, что нужно провести повторное голосование. Еще 8% полагают целесообразным провести финал еще раз для прослушивания всех финалистов, а 7% – честно устраивать конкурс. Каждый двадцатый (5%) утверждает, что руководство шоу не должно допускать к участию детей известных людей.

Как известно, финал конкурса «Голос. Дети» был показан в прямом эфире Первого канала 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей Абрамова получила 55,5% голосов, однако объективность этого результата вызвала большие сомнения. Зрители назвали итоги конкурса подтасованными и проплаченными, посчитав, что девочка не заслужила победы.

В руководстве Первого канала заявили, что заметили «признаки аномального голосования» в пользу одного из участников и объявили о проведении проверки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.19

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