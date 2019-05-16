Источник: скандальный финал шоу «Голос.Дети», итоги которого аннулировали, переснимут

На киностудии «Мосфильм» начали сборку павильона для пересъемки финала шестого сезона телешоу «Голос. Дети», результаты которого сегодня были аннулированы из-за накрутки голосов. Об этом РИА «Новый День» сообщил информированный источник. При этом он не назвал дату съемок.

Как информировал «Новый День», сегодня «Первый канал» объявил о завершении первой части расследования о возможном вмешательстве в голосование на шоу «Голос.Дети». Обнаруженные доказательства накруток и деятельности ботов вынудили создателей проекта аннулировать результаты финала, в котором победу присудили дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелле. Расследование проводят эксперты компании Group-IB. «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», – сообщили представители телеканала.

Финал конкурса «Голос. Дети» был показан в прямом эфире «Первого канала» 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей дочь Алсу получила 55,5% голосов, однако объективность этого результата вызвала большие сомнения. Зрители назвали итоги конкурса подтасованными и проплаченными, сочтя, что девочка не заслужила победы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

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