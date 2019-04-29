«Удар по репутации»: итоги шоу «Голос. Дети» проверят на накрутки и использование ботов

Итоги шоу «Голос. Дети», вызвавшие громкий скандал, проверят на предмет накрутки и ботов. К проверке привлечены эксперты по расследованию киберпреступлений. Об этом говорится в совместном заявлении «Первого канала» и международной компании Group-IB.

Специалисты оценят информационную безопасность системы подсчета голосов, проведут технико-криминалистический анализ звонков и SMS, чтобы выяснить, была ли накрутка голосов, и использовались ли боты и другие технологические приемов недобросовестной конкуренции. Кроме того, будут проверены результаты, предоставленные компанией «СМС-сервисы», которая совместно с «Первым каналом» обеспечивала техническое сопровождение голосования в шоу «Голос. Дети». Проверка может занять от одной недели до месяца, сообщили в компании.

Скандал в финале конкурса «Голос. Дети» разгорелся из-за победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В суперфинале шоу, состоявшемся 26 апреля, она набрала 56,5% голосов. Позднее зрители назвали итоги конкурса подтасованными и проплаченными, посчитав, что девочка не заслужила победы. В руководстве Первого канала заявили, что заметили «признаки аномального голосования» в пользу одного из участников и объявили о проведении проверки.

Ведущий шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев назвал скандал на проекте ударом по репутации. «По репутации канала, по репутации каждого, кто работал на этом проекте, включая меня – это невосполнимо», – пояснил он в комментарии ФАН.

При этом телеведущий выразил сомнение, что «поддержка медийных личностей может повлиять на результаты голосования в 60%». Нагиев допустил, что на победу дочери Алсу могли повлиять «деньги, которые тем или иным способом были заплачены». По мнению актера, подобные телешоу ломают психику детей. «Ставить на ребенка как на скаковую лошадь – это неправильно», – полагает Нагиев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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