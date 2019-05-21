«Я не технарь, но уверен: двойного голосования не будет». Госдума утвердила электронное голосование в Москве

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно утвердила закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», категорически против нововведения выступили только коммунисты, но их аргументы не убедили думское большинство.

В частности, лидер московского отделения КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что «экспертов из КПРФ на километр не подпускают к порталам Госуслуг, через которые будут подаваться заявления» для электронного голосования. «Зато у «единороссов» Собянина [мэр г. Москвы Сергей Собянин] будет доступ к порталу и ключи шифрования, – обратил внимание Рашкин. – То есть, они смогут видеть, кто как голосует. И пусть теперь граждане только попробуют проголосовать не так».

Парламентарий указал, что в марте 2018 года на участке №2304 в Москве было выявлено 57 «мертвых душ» – людей, которых не было в списках избирателей. «Знают ли они, что за них голосовали по месту пребывания? Но что, если это вообще вымышленные люди, как это можно проверить?» – поинтересовался Рашкин.

Депутат призвал москвичей и всех россиян массово приходить на избирательные участки, чтобы их голоса не могли быть украдены. «Мы больше не простим 146%», – подчеркнул Рашкин, напомнив про громкий скандал на выборах в Госдуму 2011 года, когда тогдашний глава ЦИК Владимир Чуров объяснил такую явку системным сбоем.

«Единороссы» и либерал-демократы выступили единым фронтом против КПРФ. Так, депутат Ольга Савастьянова назвала аргументы коммунистов «привидениями»: «Мы их не видим, не понимаем, какое они отношение имеют к законопроекту, но нас ими основательно пытаются напугать». Чтобы увидеть ошибки, пояснила парламентарий – надо опробовать систему электронного голосования на практике.

Савастьянова напомнила, что по голосованию через портал мэра и правительства Москвы mos.ru Госдума обязала столичный парламент принять необходимые нормы, чтобы обеспечить тайну голосования, идентификацию личности и информационную безопасность.

На помощь сторонники идеи пригласили также эксперта «Лаборатории Касперского», которая будет обеспечивать безопасность технологии электронного голосования. «Я уверен, что ресурсов Московской городской избирательной комиссии будет достаточно, чтоб обеспечить уровень безопасности, который необходим критической инфраструктуре», – заявил эксперт Евгений Барков. Он объяснил, каким образом будут разделены процедуры идентификации личности и собственно голосования для соблюдения его тайны, и заверил, что голосование под давлением с одного компьютера «невыполнимо».

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов и вовсе опроверг слова коммунистов, заявив, что они «получали ответы на все вопросы». «Говорить, что нет контроля – это, наверное, относится к тем кандидатам, кто не может найти людей и направить во все комиссии, – предположил он. – Я не технарь, но хочу сказать: никакого двойного голосования чисто теоретически не может быть».

В свою очередь, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отчитался о московском законе, который столичный парламент решил принять параллельно с Госдумой, не дожидаясь одобрения электронного голосования Советом Федерации и президентом. Так, отметил председатель, в статье 6 московского закона речь идет о требованиях к спискам избирателей по участку для дистанционного голосования, описан механизм подачи заявления. В статье 7 говорится о получении бюллетеня, в статье 8 – о порядке осуществления электронного голосования непосредственно в день выборов. «В этой статье указано, как дублируется информация на бумажном носителе для осуществления контроля участковым избиркомом», – сообщил он.

После принятия закона в третьем чтении до 15 июня на площадке Госдумы пройдет обсуждение нормативно-правовых актов, принятых ЦИК для обеспечения электронного голосования. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заверил депутатов, что планы не изменились.

Скандальный законопроект по проведению электронного голосования в Москве поддержали 364 депутата, против были лишь 44. Теперь он поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а затем на подпись главе государства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.19

Российские солдаты больше не будут питаться тушенкой. / Чиновников Росрезерва обвинили в мошенничестве на 3,2 млрд рублей. / «Пора строить бараки для беженцев»: Жириновский предрек новую большую войну. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»