«Набьем шишек, но будем первыми»: Собянин решил продавить электронное голосование на выборах в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался за скорейшее внедрение на выборах электронной системы голосования – «без отговорок о дополнительных подсчетах и рассмотрениях проекта». Об этом столичный градоначальник сказал, выступая на пленарном заседании 9-го Московского гражданского форума.

«Если мы хотим двигаться вперед, придется рисковать. Давайте первыми сделаем этот шаг, станем лидерами. Набьем шишек, но будем первыми»,– отметил Собянин, слова которого цитирует газета «Коммерсантъ».

При этом мэр Москвы отметил, что «рано или поздно возможность электронного голосования возникнет». «Нужно дать избирателям механизм, который позволит голосовать из дома, со своей дачи или из общественного транспорта», – сказал он и обратил внимание на необходимость создания системы общественного контроля над процессом электронного голосования.

Ранее сообщалось, что законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму на портале mos.ru внесен в Госдуму. Авторами инициативы выступили депутаты– «единоросы» Ирина Белых, Дмитрий Вяткин, Виктор Селиверстов и либерал-демократ Михаил Дегтярев. По их мнению, расходов из федерального бюджета такой эксперимент не потребует: финансировать его должна московская казна. Голосовать москвичам предложат через портал государственных и муниципальных услуг столицы, а определить одномандатные округа, где будет реализован эксперимент, должен Мосгоризбирком.

Однако при этом документ подвергся жесткой критике со стороны экспертов и оппозиционных политиков. В частности, сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос», кандидат юридических наук Андрей Бузин в интервью РИА «Новый День» назвал этот законопроект непроработанным и выразил опасения, что в сегодняшнем виде эксперимент может серьезно подорвать доверие к выборам – которое и так находится на достаточно низком уровне.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова считает, что экспериментальное электронное голосование на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент через портал правительства Москвы mos.ru несет угрозу национальной безопасности страны. Она обратила внимание, что «корень доменного имени mos.ru, с помощью которого планируется осуществлять участие избирателя в дистанционном электронном голосовании, зарегистрирован американским центром сертификации, расположенным в Лос-Анджелесе, штат Калифорния – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN». Еще один нюанс касается трассировки маршрута к сайту mos.ru: обмен информацией российского пользователя с сайтом московских властей осуществляется через зарубежные страны.

Шувалова также подчеркнула, что в Европе уже отказываются от электронного голосования – на их позицию серьезное влияние оказал скандал с кибератаками во время президентских выборов в США. В Германии же Конституционный суд и вовсе «установил, что электронное голосование не отвечает принципам честных и открытых выборов».

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября 2019 года. Парламентарии будут избраны по одномандатным округам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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