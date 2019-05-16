Угроза манипуляций возрастает: Госдума одобрила электронное голосование на выборах в Мосгордуму

Законопроект о проведении эксперимента с электронным голосованием на выборах в Мосгордуму 8 сентября принят Госдумой во втором чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думское большинство не смутило, что Интернет-волеизъявление будет находиться под присмотром столичных властей, что может привести к серьезным манипуляциям с итогами выборов.

В ходе обсуждения депутат Госдумы от «Единой России» Александр Авдеев, представлявший сегодня законопроект, сообщил, что поступило всего четыре поправки – одна из них, в частности, уточняет порядок обжалования голосования.

Однако депутат от КПРФ Алексей Куринный акцентировал внимание, что голосование пойдет через систему портала mos.ru, которая «находится полностью в руках исполнительной власти города Москвы» – а не через систему «ГАС-Выборы».

В ответ Авдеев пояснил, что при разработке законопроекта «активно используется взаимодействие «Лаборатории Касперского» с правительством Москвы и избирательной комиссией». «Вопросы безопасности и надежности находятся в руках экспертов и федеральной избирательной комиссии. Оснований не доверять созданной системе голосования – нет», – заверил он.

Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин все же попросил пригласить к обсуждению законопроекта в третьем чтении экспертов, которые смогут дать обоснованные ответы на подобные вопросы. «Правильно будет еще раз вернуться и заслушать мнения, так как вопрос правомерен, – отметил он. – Потому что будет полемика, в которой будут участвовать представители фракций».

Во втором чтении законопроект об электронном голосовании в Москве был принят 365 голосами «за» при 36 против. В третьем, окончательном чтении документ планируется рассмотреть уже 21 мая.

Как сообщал «Новый День», в первом чтении законопроект, соавторами которого выступили депутаты Госдумы Ирина Белых, Дмитрий Вяткин, Михаил Дегтярев, Виктор Селиверстов, Геннадий Онищенко, Михаил Емельянов, был принят Госдумой 16 апреля. Тогда выяснилось, что безопасность технологии электронного голосования обеспечит «Лаборатория Касперского», что вызвало возмущение фракции КПРФ. В частности, депутат Николай Коломейцев тогда напомнил, что большая часть топ-менеджмента компании «купила мальтийское коммерческое гражданство».

Законопроект одобрили депутаты от «Единой России». Представители оппозиционных фракций весьма скептически восприняли заявления об исключении фальсификаций и манипуляций при электронном голосовании.

Стоит отметить, что параллельно аналогичный городской законопроект рассматривает Мосгордума. Депутат столичного парламента от КПРФ Елена Шувалова ранее призвала жителей столицы обратиться с письмами к спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову с требованием не допустить проведения эксперимента с электронным голосованием, поскольку он угрожает национальной безопасности России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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