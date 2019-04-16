В Госдуме появились «мертвые души»? При голосовании по электронному эксперименту на выборах произошел скандал

В нижней палате российского парламента повторили «подвиг» спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, который отказался пересчитать 26 депутатов в зале, несмотря на то, что в системе голосования их оказалось 36. Сегодня первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков проигнорировал заявления депутатов от ЛДПР и КПРФ о том, что в зале в момент голосования находилось меньше половины парламентариев – однако электронная система подсчета голосов почему-то показала, что их было более 300. Вопрос, который решали в Госдуме, напрямую касался выборов в столичную Думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в разгар бурных споров в Госдуме по поводу трех законопроектов об электронном дистанционном голосовании на выборах либерал-демократ Сергей Иванов с трибуны пообещал коллегам «разрядить обстановку».

«Я не буду голосовать за данный законопроект, – заявил он. – И вы не будете, причем все. Я объясняю, почему: вас в зале сейчас 140 человек, плюс-минус один. Если вы люди честные и порядочные, и не станете голосовать «за того парня», которого рядом с вами нет, то законопроект принят не будет».

Обстановку разрядить удалось. Заменяющий председателя думы Александр Жуков со смехом попросил вернуться на свои места депутатов, которые находятся недалеко от зала. После выступлений представителей фракций, вице-спикер поставил все три законопроекта по очереди на голосование. Электронная система показала на табло, что в голосовании по вопросу №29 (организация участков в Москве для вахтовиков и командировочных в рамках региональных выборов) приняло участие 355 депутатов. Свое отношение к проведению электронного голосования в столице в рамках эксперимента выразили уже 356 парламентариев. Как больше 200 депутатов успели занять места в зале за несколько минут, по видеотрансляции осталось непонятным.

После голосования депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что в зале в момент голосования находилось 152 человека. При этом он напомнил, что в Государственной думе РФ запрещено передавать друг другу карточки для голосования, и нажимать на кнопки парламентарий может только лично. «В зале 152 человека», – настойчиво повторил он.

«Вы уверены в этом? А если мы сейчас подсчитаем, и окажется другая цифра? – попытался все свести к шутке первый вице-спикер. – Я боюсь вас подвергать такому риску». После этого Жуков завершил заседание Госдумы, фактически повторив действия спикера МГД Алексея Шапошникова.

Напомним, как сообщал «Новый День», в декабре 2018 года во время голосования по вопросу о двукратном увеличении штрафов за неоплату парковки депутат от КПРФ Елена Шувалова заявила, что в зале находится 26 депутатов, и их легко можно пересчитать. При этом на табло высветилось, что проголосовало 36 народных избранников. Спикер столичного парламента отказался пересчитывать коллег, заявив Шуваловой, что полностью доверяет электронной системе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

Безопасностью электронного голосования в Москве займутся граждане Мальты. / Администрация президента переходит к сценарному прогнозированию на выборах. / Беспросветный кризис: правительство РФ ведет страну в тупик. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»