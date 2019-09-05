Уголовное дело об обрушении крыши ЗИКа не будут возвращать прокурору: отправят сразу в суд

Свердловский облсуд отменил постановление Орджоникидзевского районного суда о возвращении прокурору дела об обрушении крыши ЗиКа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, дело будет сразу направлено для рассмотрения по существу, на этом настоял представитель потерпевшей стороны – ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина».

Напомним, кровля одного из производственных цехов ЗиКа частично обрушилась 9 ноября 2016 года. В момент происшествия в помещении находилось 119 человек. Большинство смогли выбраться самостоятельно, но 4 человека погибли, а 14 пострадавших были доставлены в больницу. Государственная инспекция труда в ходе проверки выявила около 70 нарушений, предприятие было оштрафовано на 2,5 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности четырем лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Один из обвиняемых – соучредитель строительной компании «Крона» Юрий Ожиганов, чья фирма выполняла строительные работы на ЗиКе.

В июне 2019 года Орджоникидзевский райсуд вернул дело прокурору с формулировкой «обвинительный акт составлен с нарушением Кодекса», но после рассмотрения апелляции, поданной ЗиКом, облсуд решил продолжить процесс и вернул дело обратно в район.

Обрушение крыши на ЗиКе

Екатеринбург, служба информации

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