В уголовном деле об обрушении крыши на ЗиКе появились первые обвиняемые

Следственный комитет предъявил обвинение трем лицам по громкому делу об обрушении кровли на заводе имени Калинина в Екатеринбурге, в результате которого четыре человека погибли и еще 16 получили травмы. В ведомстве отмечают, что в настоящее время дается оценка действиям других лиц, причастных к трагедии, поэтому число обвиняемых может возрасти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обвинение предъявлено по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности четырем лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и части 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ранее сообщалось, что после ЧП были задержан соучредитель строительной компании «Крона» Юрий Ожиганов, чья фирма выполняла строительные работы на ЗиКе. В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2016 года. На заводе имени Калинина, где производят комплексы С-300 и другое оборудование для комплексов ПОВ, рухнула крыша на участке между 42-м и 10-м цехами. Площадь обрушения составила 1800 квадратных метров. 16 человек оказались травмированы, четверо погибли. К настоящему моменту следователи установили, что заместитель главного инженера по эксплуатации основных фондов ПАО ЗиКа не принимал меры по систематическому обследованию технического состояния строительных конструкций корпуса и проведению ремонтно-строительных работ по усилению конструкций, тем самым допустил использование аварийного здания. Кроме того, два руководителя и фактический собственник двух частных организаций, кто делал ремонт на обрушившемся участке крыши, провели его с нарушениями. Также, по версии следствия, один из обвиняемых – инженер по техническому надзору – не следил за состоянием обрушившегося здания. Сейчас на ЗиКе идет реконструкция.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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