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Екатеринбург

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Публикации за 20.01.17

На ЗиКе, где осенью под завалами погибли люди, нашли около 70 нарушений трудового законодательства

На ЗиКе, где осенью под завалами погибли люди, нашли около 70 нарушений трудового законодательства

На заводе имени Калинина в Екатеринбурге, где в ноябре 2016 года рухнула крыша и погибли люди, прошли проверки. Государственная инспекция труда выявила около 70 нарушений, предприятие оштрафовано на 2,5 миллиона рублей.

Такие данные сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге представил руководитель Государственной инспекции труда Свердловской области Федор Кравцов.

«На данный момент мы выявили около 70 нарушений трудового законодательства. Многие связаны с охраной труда. В адрес юридического лица выписано несколько штрафов на сумму 2,5 миллиона рублей, – отметил Кравцов. – Нарушения были и в отношении погибших работников. Были некорректные трудовые договоры, непрохождение медосмотров».

Подробнее о результатах проверки инспектор говорить отказался, поскольку до сих пор продолжается расследование по факту ЧП. Госинспекция ждет итоги строительной экспертизы, которая покажет, виновата ли в произошедшем подрядная организация или ЧП случилось по недосмотру руководства завода.

Напомним, в разгар рабочего дня . О том, что рухнувшая крыша была отремонтирован летом 2016 года, спустя несколько часов после трагедии. В момент ЧП в помещении находилось 119 человек. Большинство смогли выбраться самостоятельно. Погибли 4 человека, 14 пострадавших с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницу №23. Ночью 11 ноября в одном из екатеринбургских кафе был задержан подозреваемый – Юрий Ожиганов, являющийся руководителем двух подрядных организаций, которые ранее проводили ремонтные работы на крыше завода. Следователи настаивали на аресте Ожиганова, аргументируя тяжестью статей. Обвинения были выдвинуты по ст. 118, ч.2 («Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие невыполнения лицом своих профессиональных обязанностей») и ст. 109, ч.3 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Напомним, сначала было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ. Основанием стали выявленные в ходе расследования . Однако суд 12 ноября решил, что Юрий Ожиганов может находиться на свободе, пока идет следствие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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