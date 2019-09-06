Десяток домов в Реже оставят без газа из-за отсутствия вентиляции. Она исчезла 18 лет назад (ФОТО)

В Реже разгорается коммунальный скандал – газовики обещают отключить 10 домов, потому что в зданиях нет вентиляции. Ее нет с 2001 года, но санкциями газовая компания стала грозить только сейчас. После того, как управляющая компания сделала попытку установить воздуховод, к разбирательствам подключили полицию и прокуратуру.

Без газа могут остаться восемь домов на улице Павлика Морозова и два дома на Костоусова. Как рассказали жильцы дома по Павлика Морозова, 10, в марте к ним пришли сотрудники АО «Газэкс» и сообщили, что отключат дом от газа, потому что в нем нет вентиляции и это небезопасно. Газовики посоветовали жильцам обратиться в управляющую компанию. УК собрала с владельцев квартир деньги, прорубила отверстия в стенах и вставила трубы. В «Газэксе» заявили, что по нормативам такая вентиляция не подходит.

Жильцы говорят, в УК им отказали и в возврате денег, и в переделке некачественной работы. «Вентиляции в доме никогда не было, у нас еще несколько таких же домов рядом. В УК не выдали никаких чеков, с квартир собрали разные суммы. Мы написали в прокуратуру по факту мошенничества управляющей компании. 11 сентября нам отключат газ, но мы обратились в другую компанию, надеюсь, успеют сделать. Моя бабушка, пенсионерка, ходила в УК. И ее там послали матом. Она написала заявление в полицию. А директор УК написала на мою бабушку», – рассказал «Новому Дню» житель Режа Алексей Журавлев.

У директора УК оказалась другая позиция. «Пришли газовики, нужно делать вентиляцию, на счете у дома огромные долги. У одной должницы, например, 50 тысяч долга. Мы предложили пробить стену, собрали деньги, обошлось в 2000 на каждую квартиру. Если с кого-то взяли больше – вернем. Это неправда, что я не возвращаю деньги – они вернутся через квитанцию на оплату за жилье, я не имею права наличными отдать. «Газэкс» сказал, что вентиляция не соответствует нормам. Мне на какие деньги все делать, на свои? Ко мне приходила пенсионерка от них, назвала меня воровкой, свиньей. Мне плохо стало, я сейчас на больничном, а на нее заявление написала. Но они не понимают, что я не виновата. Я домом занимаюсь с 2015 года, там уже не было вентиляции. Ее убрали в 2001 году – тогда по заданию администрации меняли крышу и засыпали вентиляцию от печного отопления», – рассказала директор УК Татьяна Гладких. Интерес газовиков к дому с многолетней проблемой она связывает с ЧП в Магнитогорске – по устоявшейся традиции, ведомства начинают проверки после трагедии.

Собственники, чтобы избежать отключения газа, обратились в стороннюю компанию, которая сможет сделать им вентиляцию. Но это обойдется им в 7000 тысяч рублей для каждой квартиры, для живущих в доме пенсионеров – серьезная сумма.

В администрации города не смогли отыскать документы, подтверждающие или опровергающие информацию об уничтожении трубы 18 лет назад, по какому плану там строился дом, тоже подсказать не могут – его строил «Режникель», завод, которого уже не существует.

«Новый День» направил в «Газэкс» запрос с просьбой разъяснить, как так получилось, что почти 20 лет (если не с момента постройки дома) люди пользовались газом, не имея вентиляции в домах. К моменту выхода публикации ответ не поступил.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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