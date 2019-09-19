Прокуратура устроит взбучку в Реже из-за отключения 11 домов от газа

После сообщений РИА «Новый День» об отключении газа в 11 домах в Реже прокуратура организовала проверку. Газовикам выдано предостережение, наказание грозит и тем, кто отвечает за вентиляцию, которой в части домов не было никогда, а в других она пропала 18 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Газэкс» исполнила обещание и отключила газ в 11 домах. Это сделали, повернув один вентиль – то есть под отключение попали как те, у кого на самом деле нет вентиляции, так и те, кто уже успел ее сделать по всем правилам. «Режевская городская прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ. Прокуратура руководителю подразделения организации, обслуживающей газовое оборудование в жилом доме, объявила предостережение о недопустимости нарушения прав граждан. Надзорные мероприятия продолжаются», – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Прокуратуре известно, что газ отключили в том числе в квартирах, где вентиляция есть. В ближайшее время сотрудники надзорного ведомства вместе с представителями Госжилинспекции посетят отключенные дома. Проверка грозит в том числе тем, кто отвечает за состояние вентиляции в этих домах.

Как ранее сообщал «Новый День», в 11 домах в Реже отсутствует вентиляция: где-то ее не было никогда, где-то засыпали при ремонте 18 лет назад. Дома строил «Режникель», завод, которого уже не существует. И только в этом году «Газэкс» предписал обустроить вентиляцию, так как без нее подача газа небезопасна. Часть квартир это сделали, часть в процессе, проблема осложняется конфликтом с управляющей компанией. Мы продолжим следить за развитием ситуации

Реж, Светлана Загороднева

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