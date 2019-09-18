В Реже в 11 домах сегодня отключат газ из-за пропавшей 18 лет назад вентиляции (ФОТО)

Компания «Газэкс» предупредила жителей 11 домов в Реже об отключении газа с сегодняшнего дня – из-за отсутствия вентиляции.

О странной истории с отключением газа в Реже «Новый День» сообщал ранее – в этом году «Газэкс» пригрозил отключить топливо, потому что в домах нет вентиляции. При том, что, по одной версии, ее не стало 18 лет назад, когда после ремонта крыши засыпали вентиляцию от печного отопления, по другой – вентиляции и вовсе никогда не было. Жильцы после предупреждений ресурсника начали решать проблему. Однако почему-то подождать еще немного газовики не смогли.

Сегодня в редакцию обратился житель одного из домов Алексей. «Вчера расклеили объявления, что дают нам сутки. Жители позвонили в газовую, им сказали, что не будут разбираться с каждым домом по отдельности, а сразу отключат общую подачу на все дома», – рассказал Алексей. В его доме, на Павлика Морозова, 10, сделать вентиляцию пыталась УК – работы контроль не прошли, люди требуют возврата денег и разбираются с директором управляющей компании с помощью надзорных органов. Однако жильцы нашли частника, собрали по 7 тысяч рублей и занимаются установкой вентиляции. В четырех квартирах ее уже поставили, отправили акты в «Газэкс». «Но отключение неизбежно, и отключат все дома, как сказали в газовой. Хотя акты, что вентиляция уже работает в некоторых, нормальные», – рассказал Алексей. В других домах пытаются устранить конструктивные недостатки, которым уже почти 20 лет.

Сроки отключения газа в домах определены как «до устранения причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа». Местные жители ждут специалистов с надеждой не допустить отключения.

«По последним данным, акты, подтверждающие исправную работу системы вентиляции, отсутствуют на 11 домов в Реже. Вентканалы в этих домах не соответствуют требованиям, либо вообще отсутствуют. У руководителей организаций, обслуживающих данные дома, было время для устранения нарушений. Однако на сегодняшний день ситуация не изменилась. В связи с чем принято решение о приостановке газоснабжения этих объектов», – прокомментировали в пресс-службе ГК «Газэкс».

Реж, Светлана Загороднева

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