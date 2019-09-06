«Привлекать кадры из ближнего зарубежья»: в стратегии развития здравоохранения прописали, где брать недостающих врачей

К 2035 году в государственных и муниципальных медицинских учреждениях Среднего Урала должны будут работать 14 350 врачей и 41 230 человек среднего медперсонала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие цифры содержатся в утвержденной вчера областным правительством «Стратегии развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года». Сейчас, по оценкам минздрава, в Свердловской области трудятся около 12600 врачей и 36400 медсестер (не считая сотрудников частных клиник).

Интересны методы, которыми свердловские власти планируют за 16 лет увеличить число врачей на 2000, а среднего медперсонала – на 5000. Это: привлечение медицинских кадров из стран ближнего зарубежья; увеличение числа студентов медицинских высших и средних учебных заведений, достижение соотношения средней заработной платы врачей не менее 200% от средней заработной платы в экономике Свердловской области, среднего медицинского персонала – не менее 100%. На эти цели планируется до 2035 года потратить 9 млрд 982 млн рублей из областного бюджета.

В той же стратегии приводятся показатели обеспеченности медиками в разных муниципалитетах региона на сегодняшний день из расчета количество врачей на 10000 населения. Самая большая концентрация врачей, что неудивительно, в областном центре, где на каждые 10000 горожан насчитывается 31 врач и 54 медсестры и фельдшера. Нетрудно посчитать, что на долю Екатеринбурга приходится больше трети всех врачей области – около 4,4 тысяч. Во втором по величине городе области, Нижнем Тагиле – только 19,6 врачей на 10000 населения, или около 690 человек. Напомним, именно там недавно вспыхнул скандал с массовым увольнением хирургов. Относительно неплохо на этом фоне выглядит Первоуральск (322 врача на 123,6 тысяч жителей) и даже Бисерть – 29 врачей на без малого 10 тысяч человек.

Самое плачевное положение – в 20-тысячном Ивделе, где, судя по таблице, трудятся только 9 врачей и 102 средних медицинских работника. В Верхней Туре, где проживает около 9 тысяч человек, – 7 врачей и около 50 средних медработников. Примерно такая же ситуация в Волчанске. В Новолялинском округе на 21 тысячу жителей приходится 29 врачей и около 160 сотрудников со средним медобразованием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.09.19

Полетели головы: в ГУ МВД прокомментировали изнасилование девушки тремя полицейскими. / «Черный лебедь», новые силовики и воображаемые друзья в Москве: три главные внутриполитические проблемы Куйвашева. / Подросток, обвиненный в подготовке к бойне: «Мы обсуждали теракт в школе, но в шуточной форме». Экслюзив «Нового Дня». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»