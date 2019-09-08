В Свердловской области проходят довыборы в Госдуму и региональное заксобрание

В Свердловской области в 8 часов утра открылись избирательные участки. Сегодня жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга выбирают депутата заксобрания региона, а Серовский округ – депутата Госдумы РФ. Также в двух муниципалитетах – Верхней Туре и Верхотурье – избирается новый состав местных дум, еще в пяти территориях проходят довыборы депутатов – Первоуральск, Красноуфимск, Махневское МО, Тугулымский и Горноуральский городские округа.

Голосование проходит на 511 участках. Как ранее писал «Новый День», более половины из них оснащены веб-камерами для видеонаблюдения и модернизированными КОИБами. Наблюдать за волеизъявлением свердловчан можно на портале nashvybor2019.ru.

Добавим, что накануне в Свердловской области завершилось досрочное голосование. В Орджоникидзевском округе заранее отдали голос 872 человека. На довыборах в Госдуму досрочное голосование проводилось только в отдаленных и труднодоступных деревнях. Члены избирательных комиссий добирались до жителей на катерах и вездеходах. Данные о проголосовавших появятся чуть позже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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