Левым активистам отказали в проведении митинга-шествия в Екатеринбурге

Активистам левого толка отказали в проведении митинга-шествия в Екатеринбурге. Заявку на мероприятие, в котором планировали принять участие 200 человек, в министерство общественной безопасности подали вовремя, утверждают организаторы. Заявка на 28 сентября была первой очереди. Однако буквально через сутки пришел отказ – оказалось, что все три маршрута, по которым активисты собрались пройти, заняты под фестиваль «Осень Уральского следопыта». Организаторы вышеуказанного мероприятия слова МОБ опровергают – они планировали все провести 21 сентября, а не 28-го.

МОБ, в свою очередь, предлагает левым провести свой митинг-шествие не в центре Екатеринбурга, а на окраине. Устроителей мероприятия этот вариант не удовлетворяет, они настаивают, что хотели бы пройти по центру города: или от памятника Ленину к памятнику Воинам революции, или от Вознесенской горки к скверу у драмы, или от сквера у драмы к площади Труда. Шествие планировалось по тротуарам, без перекрытия движения. Лозунги и требования левых типичны: за равный доступ к образованию и социальным благам, за освобождение политзаключенных и против политических репрессий, за прямые выборы мэра и губернатора и так далее.

Не согласившись с действиями МОБ, левые намерены обратиться в суд. Иск уже подготовлен.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.19

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