В центре Екатеринбурга пройдет митинг против политических репрессий

В воскресенье, 22 сентября, в центре Екатеринбурга на площади труда пройдет митинг против политических репрессий. Министерство общественной безопасности уведомление о проведении акции проигнорировало – по закону, это означает, что акция согласована.

«11 сентября я подал уведомление в МОБ о митинге против политических репрессий 22 сентября (это воскресенье, в 16:00). По настоящий момент предложений об изменении времени/места от органа исполнительной власти субъекта Федерации я не получил, поэтому в соответствии с п/п.2 п.1 ст.12 ФЗ №54 мероприятие считается согласованным», – написал в фейсбуке организатор Владислав Постников. Заявка подана на 50 человек, с использованием мегафонов и звукоусиливающей аппаратуры.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Постников уточнил, что по своей сути эта акция аналогична митингам «Стратегии-6»: активисты с 2013 года ежемесячно митингуют на площади Труда в поддержку политических заключенных, но в сентябре министерство общественной безопасности им вдруг отказало в согласовании.

«Акция считается согласованной. Но у нас уже был подобный случай, когда МОБ задним числом приписал другое мероприятие. Судиться я готов», – добавил активист. История, о которой он говорит, произошла в июле. Правозащитник Сергей Тиунов подавал уведомление в министерство общественной безопасности, но там ответили на день позже положенного срока. Акция должна была считаться согласованной, но министерство и суд посчитали иначе.

Уточнить, почему митинг против политических репрессий не запретили под видом занятости площадки, не удалось – рабочий телефон ответственного за министерство сотрудника департамента информполитики не отвечает.

Добавим, накануне стало известно, что МОБ попытался запретить акцию левых активистов. Они подали уведомление, на которое из МОБа пришел отказ – якобы площадки заняты под фестиваль «Осень Уральского следопыта». Организаторы вышеуказанного мероприятия слова МОБ опровергли: они планировали все провести 21 сентября, а не 28-го.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.19

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