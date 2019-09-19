Митинг против политических репрессий власти Свердловской области назвали несогласованным

В министерстве общественной безопасности назвали несогласованной акцию протеста, которая планировалась на 22 сентября. Чиновники ответили заявителю, что не получали от него уведомления, о мероприятии узнали из СМИ.

Как сообщил организатор акции Владислав Постников, ему пришел ответ из Министерства общественной безопасности Свердловской области. Ранее Постников отправлял уведомление о проведении акции протеста на площади Труда, МОБ в положенный срок не ответил, по закону считается, что в таком случае акция согласована. Однако в своем письме МОБ указывает, что не получало письма с заявкой на свой официальный адрес. Сотрудники министерства требуют от организатора «незамедлительно прекратить незаконную агитацию в средствах массовой информации, так как данные публикации носят явно провокационный характер». Акцию проводить запрещается.

Постников в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» уточнил, что уже обратился в суд с иском. Он также отметил, у него нет цели специально провоцировать власти на какие-либо действия на несогласованной акции, он будет проводить мероприятие, но весьма вероятно, в другой форме. «Может быть, раздача листовок или другой вариант», – рассказал Владислав.

Напомним, на этой неделе стало известно о другом случае попытки МОБа отказать в согласовании акции протеста. Министерство решило запретить акцию левых активистов, запланированную на 28 сентября. Они подали уведомление, на которое из МОБа пришел отказ – якобы площадки 28 сентября заняты под фестиваль «Осень Уральского следопыта». Организаторы фестиваля слова чиновников опровергли: они планировали его провести 21 сентября, а не 28-го.

Екатеринбург, служба информации

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