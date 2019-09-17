К подаче тепла не готовы 800 многоквартирных домов Екатеринбурга

Более 800 многоквартирных жилых домов оказались не готовы к началу отопительного сезона по вине своих управляющих организаций.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», по данным энергокомпании 8% управляющих компаний и 31% ТСЖ Екатеринбурга не провели необходимые мероприятия, теперь они могут получить отопление в последнюю очередь. Под управлением недобросовестных организаций находится более 800 многоквартирных домов. Самыми злостными нарушителями энергетики назвали ТСЖ «Челюскинцев 21-23», ЖЭК №66 и ТСН «Соликамская 8». Энергокомпания оставляет за собой право подать тепло в эти дома в последнюю очередь.

Как отмечают в энергокомпании, летом каждая жилищная организация обязана провести подготовку к подаче тепла: опрессовать и промыть системы отопления, устранить утечки в трубах и отопительных приборах, установить дроссельные устройства. Также перед началом отопительного сезона УК и ТСЖ должны подтвердить отсутствие задолженности перед энергокомпанией.

Среди добросовестных жилищных организаций энергетики отметили ООО «УК РЭМП Железнодорожного района», ТСН «ЖК Сочи», ТСН «Уктус», ТСН «Никонова 21» и ТСН ТСЖ «Седова 55», которые одними из первых получили акты готовности в новом отопительном сезоне.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.09.19

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