Прокуратура собирает жалобы на проблемы с отоплением в Екатеринбурге

Прокуратура организовала горячую линию по жалобам екатеринбуржцев на нарушения подачи отопления в дома. Обращения принимаются по телефону: 229-59-24, необходимо указать свой адрес и телефон, управляющую компанию и суть проблемы.

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал вчера, 16 сентября. «Первыми получат тепло Сортировка, ЖБИ, Синие Камни и Центр, дальше будем действовать поэтапно: Орджоникидзевский, Верх-Исетский, Ботаника, традиционно последним будет Пионерский», – комментировал накануне замглавы администрации Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко.

Между тем сегодня стало известно, что около 800 домов к старту отопительного сезона не готовы: не проводили опрессовки и промывку систем отопления, не устранили протечки в трубах или не погасили задолженности перед энергетиками.

Екатеринбург, служба информации

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