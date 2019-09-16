Екатеринбуржцы получат отопление не позднее 10 октября

В Екатеринбурге начали включать тепло. Первым делом батареи нагреются в детсадах, школах, больницах, учреждениях культуры и так далее.

«С сегодняшнего дня начинается первый этап, у нас 105 теплоисточников, больше 3,5 тысячи км теплосетей, поэтому все подготовлено и вступает в работу. Первыми получат тепло Сортировка, ЖБИ, Синие Камни и Центр, дальше будем действовать поэтапно: Орджоникидзевский, Верх-Исетский, Ботаника, традиционно последним будет Пионерский», – сказал замглавы администрации Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко.

По его словам, некоторые собственники жилья голосуют за то, чтобы включить отопление максимально поздно – в целях экономии. «Есть ситуации, когда люди принимают решение не раньше 1 октября подключаться, есть финансово не готовые (с задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями за предыдущий отопительный период, – прим. ред.), в основном, это ТСЖ. Но мы планируем до 1 октября полностью обеспечить возможность подключения тепла. С учетом возможных пусковых повреждений, гидравлических режимов настройки, срок – до 10 октября все должны быть с отоплением», – подчеркнул Гейко.

Он добавил, что в Екатеринбурге работает штаб по запуску отопления в городе, жители могут обращаться по всем связанным вопросам на короткий номер 005 или +7-343-222-30-05.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.19

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