Во всех домах Академического появилось отопление

В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получили жители Академического: за сутки батареи включили и в жилых домах, и в детсадах и школах.

Отопительный сезон, согласно постановлению главы города Александра Высокинского, стартовал 16 сентября. До 10 октября тепло должно появиться во всех домах города.

Академический из года в год первым получает тепло. Причем это единственный район, где тепло дают сразу и в жилых домах, и на соцобъектах. Сегодня батареи теплые как и в квартирах, так и в детских садах, школах и в поликлинике района.

Как рассказали в УК "Академический", сейчас батареи греют не на полную мощность. Пока на улице комфортная температура, перегревать помещения не будут: система автоматического регулирования тепла сама настраивает оптимальную температуру теплоносителей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.09.19

Прокуратура собирает жалобы на проблемы с отоплением в Екатеринбурге. / Дядю, убившего племянника ножом и молотком, отправили в спецбольницу. / В Кольцово загорелся магазин «Монетка». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»