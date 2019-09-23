В центре Екатеринбурга управляющая компания срывает отопительный сезон

Жители Екатеринбурга жалуются на срыв отопительного сезона – коммунальщики не укладываются в графики, утвержденные администрацией города, хотя магистрали подключены, теплоноситель уже циркулирует в них. В частности, в многоквартирные дома на улице Московской, которые обслуживает управляющая компания «Верх-Исетская», тепло должно было прийти во время второго этапа подключения – он завершился вчера, 22 сентября. Но батареи так и не нагрелись, при этом температура воздуха по ночам в Екатеринбурге уже опускается ниже ноля.

Как сообщили «Новому Дню» в Единой дежурно-диспетчерской службе, сети поставлены на циркуляцию в соответствии с графиком подключения магистралей. «Скорее всего, вина управляющей компании – они не успели подключить дома, потому то разрешения на пуск тепла уже должны быть даны. В свою очередь, они должны предоставить документы, что у них нет долгов и что они готовы технически принять тепло», – сообщили агентству в ЕДДС.

При этом, как рассказали жители многоквартирников, в самой управляющей компании категорически отказываются разговаривать с собственниками жилья и объяснить причину задержки. «Я дозвонилась до управляющей компании, там сказали, что им директива сверху пришла – запускать тепло только с 23 сентября. На мой вопрос, что отопительный сезон в городе начался 16 сентября, а нас должны были подключить до 22 числа, мне заявили, что у них есть начальство, к ним и обращайтесь. К слову, чье распоряжение, так и не сказали», – пожаловалась читательница «Нового Дня».

Напомним, в Екатеринбурге в этом году отопительный сезон стартует в четыре этапа. Ранее замглавы города по ЖКХ Владимир Гейко призывал сообщать обо всех проблемах на телефон ЕДДС по номеру 005. Также он говорил «Новому Дню», что крайняя точка включения отопления в Екатеринбурге – 10 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.09.19

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