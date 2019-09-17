В ЕГД опять поспорили из-за скверов: как их называть и как их охранять

Сегодня на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству неожиданно вспыхнуло достаточно оживленное обсуждение простого вопроса – о придании статуса особо охраняемых природных территорий нескольким скверам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация в лице председателя комитета по экологии Екатерины Мурзиной предложила думе наделить статусом ООПТ местного значения сквер имени Джавахарлала Неру, сквер имени Клары Цеткин и сквер ЮНЕСКО. Участки находятся в муниципальной собственности, проведено их экологическое обследование, в ходе которого выявлены уникальные и ценные виды, сорта и породы деревьев, кустарников.

У депутатов возник ряд вопросов по проекту. Например, Александр Колесников поинтересовался у Мурзиной, не потребует ли охрана новых ООПТ дополнительных средств из бюджета (ответ: нет, не потребует). Алексей Вихарев спросил, не помешает ли придание статуса ООПТ скверу имени Джавахарлара Неру развитию перекрестка улицы Челюскинцев – проспекта Космонавтов, что когда-то вроде бы было в планах города. Однако никто из присутствующих точно этого вспомнить не смог, и депутаты решили запросить эту информацию в администрации.

Один из старожилов думы, Дмитрий Сергин, нашел в представленных документах еще один недочет: в пакете не было документов, показывающих, откуда именно взялись названия «сквер имени Клары Цеткин» и «сквер ЮНЕСКО». Как бы ни получилось, забеспокоился депутат, что эти названия являются народными, а не официально утвержденными, что может привести к путанице, как с аллеей имени Ильи Кормильцева. Напомним, имя поэта хотели присвоить аллее вдоль улицы Белинского рядом с корпусом УрФУ. Но горожане вовремя вспомнили, что деревья на этом участке были высажены после окончания Великой Отечественной войны в честь вернувшихся студентов-фронтовиков, хотя официально такое название закреплено не было.

Также депутаты обсудили переименование сквера, расположенного в границах улиц Шаумяна – Белореченской – Ясной. Обычно его называют просто «сквер на улице Шаумяна», но предложено официально присвоить ему наименование «Сквер Авета Тертеряна».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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