Учителя Свердловской области подписали открытое письмо в поддержку задержанных на митингах

В сети появилось открытое письмо учителей, которые призывают прекратить сфабрикованные уголовные дела, освободить несправедливо осужденных и дать адекватную законную оценку действиям тех, кто избивал и задерживал людей, давал ложные показания, писал лживые протоколы, выносил несправедливые приговоры.

«Мы, школьные учителя, с тревогой и возмущением следим за «московским делом», по которому принят целый ряд неправосудных приговоров, попирающих Конституцию Российской Федерации», – такими словами начинается открытое письмо. Под ним к этому моменту подписались 267 человек. Среди них – уральские педагоги: учитель русского языка и литературы гимназии № 205 «Театр» (Екатеринбург) Е.С. Квашнина, екатеринбургский учитель литературы и репетитор Л.Н. Никульшина, учитель лицея № 39 в Нижнем Тагиле А.Ю. Пилецких, финансовый работник школы № 7 в Качканаре К.А. Огуречникова.

Авторы открытого письма говорят: и те, кто выходит на акции, и те, кто их задерживают, все они чьи-то ученики. В письме перечисляется, почему педагоги видят несправедливость в «московском деле».

«Невозможно одновременно разговаривать со школьниками честно и откровенно о декабристах, о каторге, о ГУЛАГе, о «Двенадцати» Блока, «Реквиеме» Ахматовой, «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына и множестве других классических произведений русской литературы, учить их рассуждать о свободе выбора, морали, ответственности человека за общество, в котором он живет, – все это им из года в год приходится делать во время подготовки к итоговому сочинению – и при этом делать вид, что ничего не происходит вне классной комнаты, что в стране, где мы все живем, не творится на наших глазах вопиющее беззаконие. Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию.

Те из нас, кто преподает обществознание и право, учат детей, что они живут в правовом государстве и основной закон его – Конституция. Но когда дети вырастают и заканчивают школу, они обнаруживают, что за плакат, где процитирована статья из Конституции, могут задержать, арестовать и судить, что российский флаг сотрудник правоохранительных органов может сломать и бросить в грязь – и это будет называться защитой конституционного строя.

Физикам отлично известно, что заваривание кипящего котла неминуемо приводит к его взрыву; историки и литераторы знают, к чему привел исторический курс на заваривание котла. Никому из нас не хочется жить в обществе, глубоко расколотом на две половины, которые не могут договориться друг с другом; никто из нас не хочет повторения ситуации, в которой трещина проходит по семьям, а брат восстает на брата».

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Екатеринбург, служба информации

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