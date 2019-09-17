«Надо в футболках за всех выходить!» – уральские театральные деятели о деле актера Павла Устинова

Театральные деятели Свердловской области считают приговор актеру Павлу Устинову несправедливым. Они присоединяются к московским коллегам и надеются, что театральное сообщество сможет добиться того же резонанса, что было в деле Ивана Голунова – и приговор Устинову пересмотрят.

«Это возмутительно. Я увидел видео, это возмутительно, других слов нет. Возмутительно и отвратительно. Весь фейсбук на рогах стоит. Я думаю, что общественность все-таки что-то сделает, чтобы это все отменить. Судья непорядочный человек, если не сказать грубее. Как говорят, советский суд самый справедливый и самый лучший, а теперь российский… Ну что это такое? Белыми нитками все шито, на видео же видно – бегут, хватают этого мальчика и начинают его бить, а он стоял, в телефоне ковырялся. Это же видно, а судья отказался видео смотреть. Стыдно за людей», – эмоционально высказался режиссер Николай Коляда.

Что суд несправедливый, считает и основатель фестиваля «Реальный театр», театральный критик Олег Лоевский. «Если судья отказался смотреть видеоматериалы, значит, он отказался смотреть в глаза правде. Будущее трудно предсказать, но молчать нельзя. Должна быть хотя бы надежда спасти невиновного человека. Человек невиновен! Такой огромный срок не является справедливым. С появлением несправедливости сразу появляется боль, а для артистов боль это то, чем они живут, и они должны ее реализовать в своем отношении к этому делу. Все, что возможно сделать в соцсетях, я сделал. Петицию подписал. И дальше все способы, которые разрешает наша Конституция, я готов использовать», – прокомментировал Лоевский.

Руководитель «Театральной платформы» Ельцин-центра Наталья Санникова поддержала в соцсетях флешмоб «Я&Мы Устинов» с хештегом #свободупавлуустинову. «Я не могу не поддержать коллег по цеху, которые выступают в его защиту: и постами, и петиции подписать, и флешмоб «Я Устинов». В этом обязательно нужно участвовать и свое слово произнести», – прокомментировала она.

Главный режиссер ЦСД Антон Бутаков считает, что поддержка нужна не только медийным личностям, но и всем, кто получает сроки по аналогичным делам. «Был журналист – его журналисты поддержали, сейчас актер – его актеры поддерживают. Московские актеры хотят в футболках выходить… Я в шоке от того, что есть такая ситуация с актером, но не только – а история с парнем, который потрогал за каску? Это одно и то же. Надо в футболках за всех выходить!» – считает режиссер. По его мнению, если распространять информацию, если подписывать петиции, писать прокурорам – то возможно добиться пересмотра приговора.

Павла Устинова осудили в понедельник, 16 сентября, он получил 3,5 года колонии за вывих плеча сотрудника Росгвардии на несогласованной акции протеста в Москве. По версии следствия, он выкрикивал лозунги, а при задержании оказывал сопротивление. В сети широко разошлось видео с кадрами задержания: Устинов стоит около метро, посматривая в телефон. Сотрудники Росгвардии налетают на него, бьют, несмотря на то, что он не сопротивляется, один из них падает. Как уже говорилось выше, видео судья смотреть отказался.

Акцию в поддержку актера запустил вечером 16 сентября в инстаграме актер Театра Маяковского Александр Паль, его поддержали Максим Виторган, Никита Кукушкин, Константин Хабенский, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Александр Петров, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Елена Коренева, Максим Галкин, Сергей Лазарев, телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и многие другие.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.19

В полпредстве отчитали регионы Урала: экспорт сельхозпродукции падает. / ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на социальные гранты на Урале. / Первый замглавы МВД представил нового начальника главка коллективу и полпреду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»