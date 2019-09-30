Суд приобщил видео задержания Павла Устинова к его делу, прокурор просит для актера условный срок

Мосгорсуд на заседании в понедельник, 30 сентября, принял решение приобщить к делу актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии, все видеозаписи его задержания. Ранее эти записи отказался рассматривать судья Тверского суда Алексей Криворучко. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство и защиты Устинова, и потерпевшего – росгвардейца Александра Лягина.

Кроме того, суд решил приобщить к делу материалы независимой экспертизы, не обнаружившей на видеозаписи задержания актера признаков совершения насилия Устиновым по отношению к бойцу Росгвардии, передает «Интерфакс».

Гособвинение со своей стороны попросило изменить приговор Устинову на условный. «Прошу… считать назначенное Устинову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 лет», – сказала прокурор на заседании Мосгорсуда, где сегодня продолжается рассмотрение апелляции на приговор актеру.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы признал Павла Устинова виновным в применении насилия в отношении правоохранителя, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность (ст. 318 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа и выкрикивал лозунги, а впоследствии был задержан сотрудниками Росгвардии. В момент задержания Устинов, по версии следствия, «оказал активное сопротивление – положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» омоновца Александра Лягина. Таким образом, по версии следствия, он унизил честь силовика, причинив нравственные страдания и физические повреждения в виде вывиха плеча.

Актер своей вины не признал и настаивал на том, что не участвовал в протестной акции, а ждал приятеля. По его словам, на Пушкинской площади, где его задержали, у него была назначена встреча с другом, с которым он планировал обсудить подработку.

18 сентября адвокаты актера обжаловали обвинительный приговор. На следующий день Генпрокуратура подала в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Генпрокуратура пояснила, что считает приговор «чрезмерно суровым», и попросила назначить ему наказание, которое не связано с лишением свободы. При этом надзорное ведомство заявило, что считает вину Устинова доказанной, его действия были квалифицированы правильно.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения для Устинова. Актер будет находиться под подпиской о невыезде.

Приговор актеру вызвал широкий общественный резонанс. Многие известные актеры, режиссеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса записали видеообращения в его поддержку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.09.19

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