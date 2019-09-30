Приговор Павлу Устинову смягчен. Защита актера будет добиваться его полного оправдания

Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, ранее осужденному на 3,5 года лишения свободы по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии при задержании в ходе несогласованной акции протеста 3 августа в центре Москвы. Актеру назначен один год лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет. Суд при этом изменил категорию вмененного ему преступления с тяжкого на среднюю.

Защита Устинова и сам актер настаивали на оправдательном приговоре. Адвокаты Устинова утверждали, что Тверской суд Москвы вынес незаконный приговор на основе противоречивых данных, которые не доказывают вины актера. «В приговоре, как и в обвинении, речь идет об активных действиях Устинова. Но доказательств этому нет, Павел не производил никаких активных действий и насилия не применял», – сказал адвокат Дмитрий Чешков в судебных прениях (цитата по «Коммерсанту»). Позже он заявил, что защита актера обжалует решение Мосгорсуда и будет добиваться его полного оправдания.

Устинов в ходе прений в очередной раз заявил , что в акции он не участвовал, лозунги не выкрикивал, а оказался рядом с местом проведения несанкционированного митинга у станции метро «Тверская», так как в тот день планировал встретиться с приятелем. «Тут непонятное, нелепое стечение обстоятельств. Я оказался там, где был митинг. Я ничего не скандировал, я просто стоял, хотел позвонить другу – без предупреждения как можно на человека напасть? – цитирует актера «Медиазона». – Я – спокойный мирный человек, ко мне можно подойти и сказать, что я нарушаю порядок. На видео слышно – когда меня начали задерживать, я сказал спокойным тоном: «Спокойно!». Устинов также указал, что у него «не было намерений наносить какой-то физический вред». Актер добавил, что «не желает крови», не хотел бы, чтобы «сотрудников (Росгвардии – прим. ред.) как-то наказывали за превышение полномочий». «Я прошу вынести оправдательный приговор и отменить решение суда первой инстанции», – заявил Устинов в последнем слове.

Ранее сегодня суд приобщил к делу Устинова видеозапись его задержания, на чем настаивала защита актера и потерпевший росгвардеец Александр Лягин. Последний заявил, что узнал себя на записи, и подтвердил, что участвовал в задержании Устинова. «Заприметили его в толпе уже, поэтому целенаправленно двигались к нему. Ну, одет был человек, вызвало подозрение… То есть стоял в телефоне, мало ли какие там действия он мог координировать. Ну и выкрикивал, соответственно, лозунги. Моя группа... мы слышали», – сказал боец ОМОНа, отметив, что актер «сопротивление оказал». Лягин в то же время добавил, что «как человека, который тоже служил в Нацгвардии, не надо наказывать сроком, связанным с реальным лишением свободы», заметив, что «сейчас моральное давление идет на меня и на Павла в сети интернет и так далее».

Как сообщал РИА «Новый День», 16 сентября Тверской суд Москвы признал Павла Устинова виновным в применении насилия в отношении правоохранителя, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность (ст. 318 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа и выкрикивал лозунги, а впоследствии был задержан сотрудниками Росгвардии. В момент задержания Устинов, по версии следствия, «оказал активное сопротивление – положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» омоновца Александра Лягина. Таким образом, полагает следствие, он унизил честь силовика, причинив нравственные страдания и физические повреждения в виде вывиха плеча.

Актер своей вины не признал и настаивал на том, что не участвовал в протестной акции, а ждал приятеля. По его словам, на Пушкинской площади, где его задержали, у него была назначена встреча с другом, с которым он планировал обсудить подработку.

18 сентября адвокаты актера обжаловали обвинительный приговор. На следующий день Генпрокуратура подала в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Генпрокуратура указала, что считает приговор «чрезмерно суровым», и попросила назначить ему наказание, которое не связано с лишением свободы. При этом надзорное ведомство заявило, что считает вину Устинова доказанной, его действия были квалифицированы правильно.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения для Устинова. Актер будет находиться под подпиской о невыезде до рассмотрения апелляции по приговору.

Приговор актеру вызвал широкий общественный резонанс. Многие известные актеры, режиссеры, певцы и другие представители культуры записали видеообращения в его поддержку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.09.19

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