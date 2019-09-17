«Беспредел и несправедливость!»: актеры и певцы вступились за Павла Устинова, осужденного за вывихнутое плечо нацгвардейца

Российские актеры устроили в социальных сетях флешмоб в поддержку актера Павла Устинова, который получил 3,5 года колонии за вывих плеча сотрудника Росгвардии на несогласованной акции протеста в Москве 3 августа.

Акцию в поддержку актера запустил вечером 16 сентября в инстаграме актер Театра Маяковского Александр Паль. Он назвал приговор Устинову «абсолютным произволом и самосудом», а само дело сфабрикованным. По его мнению, актерское сообщество должно обратить внимание властей «на то, что произошел очередной самосуд и произвол». На призыв Паля откликнулись другие актеры. Они публикуют сообщения в поддержку Устинова под хештэгом #свободупавлуустинову.

«У меня в памяти еще дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем», – написал Никита Ефремов. «Я против этого приговора! Я против таких «судей» Я против такой власти! Свободу Павлу Устинову!», – отметила Ирина Горбачева. Акцию также поддержали Максим Виторган, Никита Кукушкин, Константин Хабенский, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Александр Петров, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Елена Коренева и многие другие. Многие из них опубликовали в своих инстаграмах фото «Я/Мы Павел Устинов».

Кроме того, Устинова поддержали шоумен Максим Галкин, певец Сергей Лазарев, телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки, а также лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Максим Галкин в своем видеобращении отметил, что «такие приговоры – это колоссальный перебор, который не способствует ни укреплению государственности, ни сознательности граждан».

Ксения Собчак назвал приговор Павлу Устинову «ужасной несправедливостью и беспределом». «Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы на три года», – написала телеведущая. По ее словам, сейчас «делается всё, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение».

Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное Павлу Устинову. «Ясно все, и, тем не менее, у людей другое мнение. Есть на счет, на ваш, сомнение, – вы в своем уме? Комон?» – заключает музыкант.

Стоит отметить, что 16 сентября, в день приговора Устинову, спектакли в МХТ имени Чехова, Театральном центре «На Страстном», Другом театре и «Сатириконе» завершились словами в поддержку Устинова. Руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин счел приговор «преступной несправедливостью». Режиссер Александр Молочников призвал «режиссеров, кинематографистов, всех, кто трудится в сфере театра и кино» не молчать об этой «несправедливости»: «Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!»

Накануне Тверской суд Москвы признал Павла Устинова виновным в применении насилия в отношении правоохранителя, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность (ст. 318 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, Устинов участвовал в акции 3 августа и выкрикивал лозунги, а впоследствии был задержан сотрудниками Росгвардии. В момент задержания Устинов, по версии следствия, «оказал активное сопротивление – положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» омоновца Александра Лягина. Таким образом, по версии следствия, он унизил честь силовика, причинив нравственные страдания и физические повреждения в виде вывиха плеча. Актер своей вины не признал и настаивал на том, что не участвовал в протестной акции, а ждал приятеля. «Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу», – рассказывал Устинов в суде. По его словам, на Пушкинской площади, где его задержали, у него была назначена встреча с другом, с которым он планировал обсудить подработку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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