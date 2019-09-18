Приговор Павлу Устинову обжалован

Адвокаты актера Павла Устинова, который был приговорен Тверским судом Москвы к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии, направила апелляцию на обвинительное решение, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Чешкова и представителя суда.

По версии следствия, актер был задержан на несогласованной акции 3 августа и оказал сопротивление – «положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости». Устинов вину отрицал. По его словам, в акции он не участвовал. Его задержали, когда он ждал друга, с которым договорился встретиться, а сопротивления силовикам не оказывал. Судья Алексей Криворучко отказался приобщить к делу видеозаписи задержания Устинова и изучить их в суде, о чем просила защита обвиняемого.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Многие известные артисты записали видеообращения в его поддержку.. Сегодня в защиту актера выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что лично просмотрел несколько видео задержания и не увидел, чтобы Устинов бил или толкал кого-либо. На Старой площади около здания администрации президента РФ началась серия одиночных пикетов.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде на обвинительный приговор еще не назначена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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