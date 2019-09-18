В защиту Устинова: около администрации президента РФ проходят одиночные пикеты

В Москве около здания администрации президента РФ началась серия одиночных пикетов в защиту актера Павла Устинова, который был приговорен к 3,5 годам по обвинению в насилии над росгвардейцем. Судя по сообщениям в социальных сетях, для участия в пикетах выстраиваются очереди.

Как известно, Устинов был задержан 3 августа, когда в Москве проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в столичный парламент. По версии следствия, при задержании актера сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Устинов не признал вину и заявил, что рядом с акцией протеста оказался случайно и не причинял вреда сотрудникам правоохранительных органов. На некоторых кадрах видеозаписей с места ЧП видно, что в момент задержания Устинов просто смотрел в телефон.

Актера поддержали многие российские актеры, в том числе Данила Козловский и Сергей Безруков. Сегодня в защиту Устинова неожиданно выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что лично просмотрел несколько видео задержания и не увидел, чтобы Устинов бил или толкал кого-либо.

Стоит отметить, что петицию с требованием освободить Устинова подписали 85 тысяч человек. Автором обращения выступил актер Александр Паль, который уверен, что предъявленные Устинову обвинения не соответствуют действительности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.19

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