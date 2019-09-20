Суд освободил актера Павла Устинова из СИЗО

Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии. Актер будет находиться под подпиской о невыезде. Таким образом суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор актеру.

«Обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, изменились», – заявила судья, оглашая вердикт. Устинова отпустят на свободу, как только в СИЗО доставят документы.

Сам Устинов в ходе судебного заседания поддержал ходатайство надзорного ведомства об освобождении и заявил, что не собирается «скрываться от суда, угрожать кому-либо или другим образом мешать производству по делу».

Прокурор в свою очередь заявила, что у гособвинения нет опасений, что актер скроется от суда. По ее словам, у Устинова есть постоянная регистрация, положительные характеристики, поручительство артиста Константина Райкина.

Добавим, что апелляцию на приговор актеру Мосгорсуд рассмотрит 26 сентября.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы признал Павла Устинова виновным в применении насилия в отношении правоохранителя, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность (ст. 318 УК РФ).

Согласно обвинительному заключению, Устинов участвовал в акции 3 августа и выкрикивал лозунги, а впоследствии был задержан сотрудниками Росгвардии. В момент задержания Устинов, по версии следствия, «оказал активное сопротивление – положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» омоновца Александра Лягина. Таким образом, по версии следствия, он унизил честь силовика, причинив нравственные страдания и физические повреждения в виде вывиха плеча.

Актер своей вины не признал и настаивал на том, что не участвовал в протестной акции, а ждал приятеля. По его словам, на Пушкинской площади, где его задержали, у него была назначена встреча с другом, с которым он планировал обсудить подработку.

18 сентября адвокаты актера обжаловали обвинительный приговор.

Накануне Генпрокуратура подала в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Генпрокуратура пояснила, что считает приговор «чрезмерно суровым», и попросила назначить ему наказание, которое не связано с лишением свободы. При этом надзорное ведомство заявило, что считает вину Устинова доказанной, его действия были квалифицированы правительно.

Приговор актеру вызвал широкий общественный резонанс. Многие известные актеры, режиссеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса записали видеообращения в его поддержку. В защиту актера выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, он лично просмотрел несколько видео задержания и не увидел, чтобы Устинов бил кого-либо. На Старой площади около здания администрации президента РФ прошли одиночные пикеты в защиту актера. Подобные акции состоялись и в ряде других российских городов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.19

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