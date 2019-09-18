Петицию с требованием освободить актера Устинова подписали более 85 тысяч человек

Петицию с требование освободить актера Павла Устинова, осужденного к лишению свободы на три с половиной года за «применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии» на акции протеста 3 августа в Москве на момент публикации данного материала подписали 85 тыс. человек.

Автором петиции выступил актер Александр Паль, который уверен, что предъявленные Устинову обвинения не соответствуют действительности. «Я видел несколько видео с задержания Паши, вы также можете их легко посмотреть в интернете. Из записей отчетливо видно, что Паша ничего подобного не делал. Он мирно стоял у входа в метро, когда на него напали четыре сотрудника правоохранительных органов в шлемах и бронежилетах. К сожалению, данные видеозаписи даже не были рассмотрены в суде в качестве доказательства. Я думаю, что это дело полностью сфабриковано. Я считаю, что это произвол и чудовищное беззаконие. И нам важно вместе обратить внимание властей на то, что мы на такую несправедливость и самосуд не согласны», – написал Александр Паль.

Ранее он организовал в соцсетях флешмоб в поддержку Усинова, которому присоединились десятки актеров. Паль призывает общественность поддержать Устинова. «Вместе мы можем обратить внимание всей страны на этот вопиющий случай, и я прошу и вас поставить свою подпись, выразить солидарность с Пашей и другими политзаключенными по этому делу, а также призвать власти немедленно освободить его. Обязательно расскажите об этой петиции своим друзьям и знакомым», – попросил Александр Паль.

Невиновным Павла Устинова считает и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он назвал ситуацию, в которой оказался актер вопиющей несправедливостью. Турчак заявил, что неоднократно просмотрел видеозаписи с места задержания Устинова и на всех их них видно, «что парень просто стоял возле метро», никого не трогал и не нарушал общественный порядок. «Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», – добавил он, подчеркнув, что при рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, «очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова».

Турчак также отметил, что сотрудник Росгвардии споткнулся и упал во время задержания, что хорошо видно на видеозаписи. Это свидетельствуют о том, что Устинов ни на кого «не нападал, не толкал, даже не трогал».

Как писал «Новый День», Тверской суд Москвы признал Павла Устинова виновным в применении насилия в отношении правоохранителя, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность (ст.318 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, Устинов участвовал в акции 3 августа и выкрикивал лозунги, а впоследствии был задержан сотрудниками Росгвардии. В момент задержания Устинов, по версии следствия, «оказал активное сопротивление – положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» омоновца Александра Лягина.

Таким образом, по версии следствия, он унизил честь силовика, причинив нравственные страдания и физические повреждения в виде вывиха плеча. Актер своей вины не признал и настаивал на том, что не участвовал в протестной акции, а ждал приятеля. «Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу», – рассказывал Устинов в суде. По его словам, на Пушкинской площади, где его задержали, у него была назначена встреча с другом, с которым он планировал обсудить подработку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.19

На Ямале именем бывшего замгубернатора назовут улицу. / Депутаты Ямала сэкономили 4 тыс. рублей на покупке элитного фарфора. / Завтра Госдума рассмотрит переход свердловского депутата в Счетную палату РФ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»