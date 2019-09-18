Более 50 священников РПЦ призвали пересмотреть приговоры участникам московских протестов

Более 50 священников Русской православной церкви высказались в защиту арестованных и осужденных участников недавних московских протестов. Они призвали к пересмотру вынесенных приговоров и попросили снять обвинения с подозреваемых, которые ожидают суда. Открытое письмо опубликовано на сайте «Православие и мир». К утру 18 сентября его подписали 52 священнослужителя из России и еще десяти стран. Сбор подписей продолжается.

«В отношении фигурантов «московского дела», вызывают наше недоумение приговоры суда в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях», – говорится в открытом письме. По мнению его авторов, «наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее». «В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок», – подчеркивается в обращении.

В письме упоминается о деле Константина Котова, приговоренного к четырем годам лишения свободы за многократные нарушения правил проведения митингов. Священники сочли приговор «беспрецедентно жестоким» и выразили недоумение по поводу отказа судьи приобщить к делу видеозапись, подтверждающую невиновность Котова и «противоречащую показаниям полицейских, которые повторяют друг друга дословно». В послании отмечается, что активиста наказали за «заступничество за других заключенных, при этом исключительно мирными средствами». Священнослужители указывают, что среди вещественных доказательств по делу Котова оказался плакат со словами протоиерея Александра Меня «Милосердие – то, к чему мы призываем». «Спустя 29 лет после убийства отца Александра, нераскрытого следствием, его слова продолжают быть актуальными и звучат как укор нашему ожесточенному обществу», – заявляют клирики.

Авторы письма выразили надежду, что с других фигурантов «московского дела», которые еще ожидают суда, снимут обвинения и отпустят на свободу. При этом они упомянули Алексея Миняйло, которому было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Священнослужители выразили надежду, что Миняйло – «православный человек, активно вовлеченный в социальную и благотворительную работу» – окажется на свободе в ближайшее время. Они также заявили, что «категорически выступают против любого проявления насилия как со стороны демонстрантов, так и со стороны представителей власти».

Авторы послания обратились к судьям и силовикам, как к православным: «Многие из вас крещены в Православной Церкви и считают себя верующими людьми». Клирики заявили, что «судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью». По их мнению, если суд не защитит гражданина от «произвола исполнительной власти и силовых структур», то существование суда «превращается в декорацию и формальность».

Священнослужители считают, что «вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых». «На запугивании нельзя построить общество свободных, любящих друг друга людей», – подчеркивают они.

К настоящему времени открытое письмо подписали 52 священника. Сбор подписей продолжается в соцсетях.

На обращение отреагировали в РПЦ. Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал письмо клириков «политической декларацией».

По словам Кипшидзе, священнослужители пытались принять участие в правозащитной деятельности, но выступили с политическим заявлением. По его мнению, данное обращение сформировано на политической повестке светских и православных СМИ, которые придерживаются «известных предпочтений», и имеет «мало общего с правовой защитой».

«В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование», – заявил Кипшидзе, чьи слова приводит «Интерфакс».

Он выразил мнение, что священники, заступившиеся за обвиняемых, «чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить, как смогли», «независимо от вины» фигурантов дела.

«Политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой, но дело в том, что борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви», – подчеркнул представитель РПЦ, отметив, что считает «легким, но бесполезный путем» подписывать письма, «в которых странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты».

«Намного разумнее этим небезразличным священникам было бы собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь», – резюмировал Кипшидзе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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