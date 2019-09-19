Мосгорсуд рассмотрит заявление прокуратуры об изменении меры пресечения Павлу Устинову

Столичная прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, который был приговорен Тверским судом Москвы к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к росгвардейцу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерены, который в среду вступил в дело по личной инициативе.

Мосгорсуд рассмотрит обращение прокуратуры 20 сентября в 12:00, уточнила пресс-служба суда. Устинов будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи.

Накануне адвокаты актера подали апелляцию на обвинительный приговор. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде на обвинительное решение еще не назначена.

По версии следствия, Устинов был задержан на несанкционированной акции 3 августа и оказал сопротивление – «положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости». Устинов вину отрицал. По его словам, в акции он не участвовал. Его задержали, когда он ждал друга, с которым договорился встретиться, а сопротивления силовикам не оказывал. Судья Алексей Криворучко отказался приобщить к делу видеозаписи задержания Устинова и изучить их в суде, о чем просила защита обвиняемого.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Многие известные актеры, режиссеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса записали видеообращения в его поддержку. Накануне в защиту актера выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что лично просмотрел несколько видео задержания и не увидел, чтобы Устинов бил кого-либо. На Старой площади около здания администрации президента РФ вчера прошли одиночные пикеты в защиту актера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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