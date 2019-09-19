Год условно: глава Росгвардии оценил приговор Устинову

Актеру Павлу Устинову, который был осужден на 3,5 года заключения по резонансному делу о нанесении телесных повреждений росгвардейцу при задержании, следовало присудить год условно. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов. По его оценке, это максимально возможное наказание для Устинова, но решение принимает суд.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу [блогер Владислав Синица]. Вот моя точка зрения», – сказал Золотов, слова которого цитирует ТАСС.

«Ему [Синице] дали пять [лет], по-моему, вот еще 3,5 [добавить] за призывы убивать жен, детей», – считает глава Росгвардии, отметив, что возмущен действиями Синицы. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» – сказал Золотов.

Ранее сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура просит отпустить Устинова под подписку о невыезде в связи с возможным пересмотром приговора. Пресненский суд Москвы блогера Синицу приговорил к пяти годам заключения в колонии общего режима за призывы к расправе над детьми и семьями сотрудников правоохранительных органов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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