Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову: будут изучать видеозаписи

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии, из-за необходимости изучить видео, запечатлевшие задержание актера. Заседание перенесено на утро 30 сентября. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Устинова и потерпевшего бойца Росгвардии о просмотре видеозаписей задержания актера.

К делу приобщены два видеозаписи со стороны защиты, сделанные корреспондента «Дождя» Олега Козловского, и одна видеозапись со стороны росгвардейца Александра Лягина, которую он нашел и скачал в YouTube. Стоит отметить, что ранее судья Тверского суда Алексей Криворучко отказался изучать видеозаписи, предоставленные защитой, которые, по ее мнению, подтверждают невиновность актера.

Представитель Генпрокуратуры заявил в суде, что считает исправление Устинова возможным без реального лишения свободы. В надзорном ведомстве также считают, что суд первой инстанции в нарушение закона не рассмотрел возможность изменения категории совершенного Устиновым преступления на менее тяжкую, передает «Интерфакс».

В свою очередь, потерпевший по делу росгвардеец заявил, что согласен с предложением Генпрокуратуры смягчить приговор, но не поддерживает доводы защиты актера.

Между тем адвокаты Устинова настаивает на его полном оправдании. Сам актер вину не признает. «Я не контактировал с потерпевшим. Я невиновен», – цитирует Устинова корреспондент «Коммерсанта», присутствующий на судебном заседании.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы признал Павла Устинова виновным в применении насилия в отношении правоохранителя, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность (ст. 318 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа и выкрикивал лозунги, а впоследствии был задержан сотрудниками Росгвардии. В момент задержания Устинов, по версии следствия, «оказал активное сопротивление – положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» омоновца Александра Лягина. Таким образом, по версии следствия, он унизил честь силовика, причинив нравственные страдания и физические повреждения в виде вывиха плеча.

Актер своей вины не признал и настаивал на том, что не участвовал в протестной акции, а ждал приятеля. По его словам, на Пушкинской площади, где его задержали, у него была назначена встреча с другом, с которым он планировал обсудить подработку.

18 сентября адвокаты актера обжаловали обвинительный приговор. На следующий день Генпрокуратура подала в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову с содержания в СИЗО на подписку о невыезде. Генпрокуратура пояснила, что считает приговор «чрезмерно суровым», и попросила назначить ему наказание, которое не связано с лишением свободы. При этом надзорное ведомство заявило, что считает вину Устинова доказанной, его действия были квалифицированы правильно.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения для Устинова. Актер будет находиться под подпиской о невыезде. Таким образом суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор актеру.

Приговор актеру вызвал широкий общественный резонанс. Многие известные актеры, режиссеры, певцы и другие представители шоу-бизнеса записали видеообращения в его поддержку. В защиту актера выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, он лично просмотрел несколько видео задержания и не увидел, чтобы Устинов бил кого-либо. За актера также заступились православные священники, журналисты, учителя. На Старой площади около здания администрации президента РФ прошли одиночные пикеты в защиту актера. Аналогичные акции состоялись и в ряде других российских городов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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