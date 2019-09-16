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Понедельник, 16 сентября 2019, 15:40 мск

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3,5 года колонии за вывих: в Москве еще один участник летних протестов приговорен к реальном сроку

В Москве один из участников несогласованной акции 3 августа – Павел Устинов – приговорен к 3,5 годам колонии за насилие над полицейским. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 3 августа в ходе протестной акции Устинов применил насилие в отношении сотрудника полиции, обеспечивающего охрану общественного порядка и безопасность. Он признан виновным по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Приговором суда Павлу Устинову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как уточняет «Медиазона», согласно обвинительному заключению, Устинов участвовал в акции 3 августа и выкрикивал лозунги, а впоследствии был задержан сотрудниками Нацгвардии. В момент задержания Устинов, по версии следствия, «оказал активное сопротивление – положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав» омоновца Александра Лягина. Таким образом, по версии следствия, он унизил честь нацгвардейца, причинив нравственные страдания и физические повреждения в виде вывиха плеча.

Как сообщал «Новый День», минувшим летом в Москве прошла серия протестных акций в поддержку оппозиционеров, которые не были допущены на выборы в Мосгордуму. Все несанкционированные шествия сопровождались жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, часть фигурантов уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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