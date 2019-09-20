В турецком отеле кипящим маслом облили детей, два маленьких екатеринбуржца в больнице

В курортном поселке Кестель в Турции в гостинице Club Paradiso накануне во время кулинарного шоу произошел жуткий инцидент, в результате которого пострадали восемь человек – на них вылилось горящее масло. «Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять», – рассказал порталу E1 екатеринбуржец, отец двух пострадавших мальчиков 3,5 и 10 лет.

У первого мальчика обожжено 27% тела, ожоги II и III степени, ребенок пока останется в больнице в Турции, поскольку перелет для него будет слишком тяжелым. У второго – 16% ожогов, обгорели руки и голова. Его, вероятно, перевезут в Екатеринбург, где лечением займутся медики из ДГБ № 9. «Завтра к ночи, надеюсь, получится отключить капельницы, и мы улетим. В Кольцово, я надеюсь на туроператора, нас будет ждать скорая и сразу доставит в ожоговый центр при «девятке». Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась, ребенок от плача захлебывался», – сказал житель Екатеринбурга, пояснив, что претензий к отелю, который взял вину за случившееся на себя, у него нет. Семье оплатят перелет и дальнейшее лечение детей в России.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил «Новому Дню», что в курсе ситуации. «Исходя из той информации, которой мы располагаем, пока отель и наши партнеры в Турции ведут себя достойно, делают все, что необходимо, претензий у родителей нет. Если они появятся, мы, конечно, готовы включиться своими ресурсами по всем направлениям», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

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