Детей, обожженных раскаленным маслом в Турции, перевезли в Екатеринбург

Дети, в результате несчастного случая обожженные раскаленным маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга и силами территориального центра медицины катастроф доставлены из аэропорта Кольцово в ожоговое отделение ДГКБ № 9.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного минздрава, мальчики проходят полное обследование специалистами, их лечат.

Напомним, позавчера в курортном поселке Кестель в Турции в гостинице Club Paradiso во время кулинарного шоу произошел жуткий инцидент, в результате которого пострадали восемь человек – на них вылилось горящее масло. Из восьми пострадавших двое – дети трех и десяти лет, из Екатеринбурга. Младший получил ожоги 27% тела, старший – 16%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.09.19

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