Бастрыкин поручил разобраться, как дети с Урала получили ожоги горящим маслом на турецком курорте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату тщательно разобраться в обстоятельствах несчастного случая с российскими детьми, отдыхавшими на территории Турецкой Республики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СК РФ, Бастрыкин велел взять на контроль ход и результаты проверок, организованных следственными органами СК России по Свердловской области. Напомним, вчера в курортном поселке Кестель в Турции в гостинице Club Paradiso во время кулинарного шоу произошел жуткий инцидент, в результате которого пострадали восемь человек – на них вылилось горящее масло. Из восьми пострадавших – двое детей. У первого мальчика обожжено 27% тела, ожоги II и III степени, ребенок пока останется в больнице в Турции, поскольку перелет для него будет слишком тяжелым. У второго – 16% ожогов, обгорели руки и голова. Его, вероятно, перевезут в Екатеринбург, где лечением займутся медики из ДГБ № 9.

По сообщению Генконсульства РФ в Анталье, двое детей в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей. Генконсульством выясняются обстоятельства инцидента. Направлен соответствующий запрос в местные правоохранительные органы.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

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