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Воскресенье, 22 сентября 2019, 10:56 мск

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Россиян госпитализировали после серьезного ДТП в Турции

В Турции в дорожную аварию попали российские туристы, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. «21 сентября в Анталье около 6:00 во время трансфера в аэропорт произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего российских туристов, находившихся на отдыхе в курортной зоне Кемера. В результате инцидента пострадали 15 россиян, в том числе, двое несовершеннолетних. Они были доставлены в различные медучреждения Антальи», – говорится в сообщении дипломатической миссии.

В Генконсульстве также уточнили, что в больницах остаются 8 россиян. Они получили «ушибы и другие травмы». «Жизни пострадавших ничто не угрожает, их общее состояние удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Генконсульство с момента инцидента находится в контакте с администрацией больниц, представителями страховой и туристической компании», – приводит «Интерфакс» слова представителя дипмиссии.

Всего в автобусе находилось 22 российских туриста, семь из них вернулись на Родину своим рейсом. Ранее телеканал CNN Turk сообщал о 14 пострадавших в ДТП с автобусом российских туристах.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 21.09.19

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