Уральские энергетики отчитались о том, как идет запуск тепла

В Свердловской области продолжаются работы по началу отопительного сезона. В Екатеринбурге, например, сегодня начался третий этап. Всего их, напомним, четыре, отопление должно появиться у горожан до конца недели.

Конечно, есть исключения. Как отмечает «Новый День», в основном, это связано не с работой энергетиков, а с коммунальщиками, которые либо не подготовили жилфонд к отопительному сезону, либо накопили долги за прошлый период, либо попросту не нашли времени открыть задвижки. Так, например, произошло с детским садом в Екатеринбурге – из-за заболевшего слесаря тепло в учреждении появится лишь к концу недели, и родителей предупредили, что детей принимать не будут.

Из-за коммунальщиков нет тепла и у жителей некоторых микрорайонов, где оно должно было появиться во втором этапе – то есть не позднее 22 сентября, согласно графикам, опубликованным администрацией Екатеринбурга. Об этом также сегодня сообщал «Новый День».

В целом со стороны энергетиков проблемных точек при вхождении в отопительный сезон куда меньше. Так, в Екатеринбурге сейчас подключено 37 из 43 котельных. «Последние котельные подключим в ближайшее время. Больших срывов нет, идем в графике», – рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель директора по тепловым сетям Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Шмельков.

Аварийность на теплосетях удалось значительно снизить за счет правильно выстроенной кампании по подготовке к ОЗС. Как уточнил представитель компании, на подготовку к зиме, включая ремонтную и инвестиционную программы, было направлено порядка 2,5 млрд рублей. «В рамах подготовки к отопительному сезону была выполнена большая работа по перекладке теплосетей. В Первоуральске шесть километров, в Лесном – порядка пяти километров, в Екатеринбурге – около 68 километров в планах до конца года», – сказал Шмельков.

Добавим, что сейчас в Екатеринбурге подключено к теплу 62% школ и 58% детсадов, жилфонд – 40%. В целом по региону отопление начали подключать во всех 94 муниципалитетах, батареи нагрелись у 61% жителей и 84,5% объектов социальной сферы. Такие данные приводит пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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