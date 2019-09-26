Поликлиника ЦГБ на Декабристов примет пациентов в первом квартале 2020 года

Поликлиника городской больницы №1 на улице Декабристов будет сдана в конце 2019 года. Об этом заявил на пресс-конференции мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Мы сдаем в этом году поликлинику №1 ЦГБ, значимый объект. Это первое новое капитально построенное здание в сфере здравоохранения, будет сдано в конце года. Пройдет всю сертификацию, в первом квартале следующего года мы примем первых пациентов. На открытие пригласим, технологию покажем», – рассказал глава города.

Напомним, здание поликлиники было построено несколько лет назад, но стояло пустым, так как не было денег на закупку медицинского оборудования. Вопрос с финансированием из областного бюджета решился только в 2019 году.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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