Следователи решили узаконить уже прошедшие обыски в доме Ковальчика

Следователи, которые проводили обыски по месту жительства первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика, уведомили суд о проведенных действиях задним числом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Кировском райсуде Екатеринбурге, всего в суд поступило три материала о произведенных обысках. Заседание по одному из них началось утром, но было отложено на понедельник, по второму начнется сегодня в 16:00. Третье касается обыска в жилище другого человека. В суде отметили, что заседание, начавшееся утром, по просьбе сторон сделали закрытым от прессы.

Отметим, что согласно ч. 5 ст. 165 УПК, в исключительных случаях, когда обыск по месту жительства фигуранта уголовного дела не терпит отлагательства, следователь может произвести его без судебного решения. Но в этом случае он должен уведомить суд о своих действиях не позднее чем через трое суток. Суд должен оценить оправданность действий следователя. И если он решит, что законных оснований для спешки не было, все доказательства, полученные в ходе такого обыска, признаются недопустимыми.

Напомним, информация о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3, ст. 285 УК РФ) появилась в среду, 25 сентября. Она касалась еще его прежней работы – на посту директора городского Водоканала (он занимал его до 2018 года). Позавчера в МУПе прошли следственные действия: правоохранителей интересовали документы за 2015 год. Вчера на пресс-конференции мэр Александр Высокинский признал, что следователи приходили и в кабинет его зама. «Миллиард не нашли», – пошутил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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