Новый начальник УФСБ по Свердловской области приступил к работе

С сегодняшнего дня к работе в должности начальника УФСБ по Свердловской области приступил Алексей Зиновьев. В пресс-службе ведомства сообщили, что его представили коллективу. Генерал-лейтенант Александр Вяткин, который возглавлял Свердловское ФСБ с 2012 года, переведен в Москву. По данным источника «Нового Дня», Алексей Зиновьев пока не проводил официальных встреч с высокопоставленными чиновниками в регионе.

Зиновьев, напомним, ранее занимал аналогичную должность в весьма удаленном от Урала регионе – в Тульской области. По рейтингам тульских СМИ, в прошлом году он стал вторым по влиятельности человеком в регионе – сразу после губернатора Алексея Дюмина. В Свердловской области политики ожидали его с тревогой, в том числе потому, что никому доподлинно неизвестно, какие вводные получил в Москве преемник генерала Вяткина.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.10.19

Мэрию Екатеринбурга просят сделать исключение для установки мемориальной доски на дом художника Воловича (ДОКУМЕНТ). / ГУП «Газовые сети» возглавил выходец из полпредства. / Высокинский анонсировал снос недостроенной гостиницы «Дели» у цирка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»