Новый начальник УФСБ по Свердловской области приедет из Тулы

Генерал-майор Алексей Зиновьев, еще недавно возглавлявший УФСБ России по Тульской области, займет аналогичную должность в Свердловской области. Об этом со ссылкой на соответствующий указ президента Владимира Путина сообщают тульские СМИ. В самой Тульской области губернатору Алексею Дюмину уже представлен новый начальник регионального УФСБ – полковник Дмитрий Гурдин, прибывший из Новосибирского УФСБ, – сообщает сайт правительства Тульской области.

О генерал-майоре Алексее Зиновьеве, который сменит в Екатеринбурге генерал-лейтенанта Александра Вяткина, известно, что ему 46 лет, он родился в Курганской области. УФСБ в Тульской области Зиновьев возглавлял с августа 2015-го года. По итогам 2018-го года Зиновьев занял 2-е место в рейтинге Топ-100 влиятельных людей Тульской области, составленного «Тульским Бизнес-журналом» и ИА «Тульские новости», уступив только губернатору Алексею Дюмину.

Напомним, информация о том, что начальник управления ФСБ России по Свердловской области, генерал-лейтенант Александр Вяткин в ближайшее время покинет регион, курсировала около месяца. По данным источника «Нового Дня», речь не идёт об отставке. Вяткин, по неподтвержденной пока информации, получил должность в Москве. Официальный комментарий по поводу кадровых перестановок в управлении ФСБ по региону получить не удалось. Текста указа президента в открытом доступе также пока нет. Добавим, что только вчера в Свердловской области коллективу был представлен новый начальник ГУ МВД – генерал-майор Александр Мешков, прежде занимавший аналогичную должность в Астраханской области.

Екатеринбург, Тула, Москва, служба информации

Екатеринбург, Тула, Москва. Другие новости 18.09.19

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