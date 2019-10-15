Новый начальник УФСБ намекнул Куйвашеву, что Путин поставил перед ним некие задачи (ФОТО)

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев впервые встретился с новым начальником Управления ФСБ по Свердловской области Алексеем Зиновьевым, недавно приступившим к службе в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, губернатор рассказал генералу, что Свердловская область – это индустриальный центр страны. «Я уверен, что те задачи, которые ставит перед нами руководство страны, будут выполняться в полном соответствии с установками. Рассчитываю на плодотворную совместную работу. У нас большой список потенциальных сфер взаимодействия», – отметил Куйвашев.

Его собеседник, судя по официальному сообщению, был немногословен. «И я лично, и коллектив управления приложим все усилия для решения тех задач, которые ставит перед нами руководство государства и ведомства», – подчеркнул руководитель регионального управления ФСБ.

Напомним, обстановка в регионе в ожидании нового начальника УФСБ сложилась нервная. По данным источников агентства, никто не знает, в чем главная задача нового начальника регионального УФСБ: просто контролировать и поддерживать в регионе мир и спокойствие, или же ему дана установка провести «зачистку» среди нечистых на руку представителей элиты. Напомним, Алексей Зиновьев ранее занимал аналогичную должность в весьма удаленном от Урала регионе – в Тульской области, что добавляет местным VIP тревожности.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.10.19

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