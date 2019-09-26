Свердловские элиты замерли в ожидании приезда нового генерала ФСБ

В Свердловской области с тревогой ждут приезда нового начальника управления ФСБ генерал-майора Алексея Зиновьева.

Как сообщили источники РИА «Новый День», генерал приедет на Урал недели через полторы, максимум – через две. Этот период для представителей региональных элит будет наполнен переживаниями. Дело в том, что никому доподлинно неизвестно, какие вводные получил в Москве преемник генерала Вяткина.

Обстановка в регионе в последнее время, напомним, сложилась непростая. Глава города Александр Высокинский не всегда может найти общий язык с депутатами городской думы, представляющими местный бизнес, – а ведь на носу принятие муниципального бюджета на 2020 год. Губернатор Евгений Куйвашев полностью контролирует областное заксобрание, но сильно нервничает из-за предстоящего опроса по месту строительства собора святой Екатерины – настолько, что на этой неделе еще раз пригласил к себе недовольных общественников. Сейчас, по данным агентства, губернатор взял короткий отпуск и исчез из поля зрения СМИ. Если после опроса граждан 13 октября опять начнутся акции протеста, то не поздоровится всем – от мэра до губернатора.

В такой нервной обстановке неизвестность пугает больше всего, считают источники «Нового Дня». Никто не знает, в чем главная задача нового начальника регионального УФСБ: просто контролировать и поддерживать в регионе мир и спокойствие, или же ему дана установка провести «зачистку» среди нечистых на руку представителей элиты.

Напомним, Алексей Зиновьев ранее занимал аналогичную должность в весьма удаленном от Урала регионе – в Тульской области, что добавляет нашим VIP тревожности. При этом по рейтингам тульских СМИ в прошлом году он стал вторым по влиятельности человеком в регионе – сразу после губернатора Алексея Дюмина.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.09.19

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