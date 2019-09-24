СМИ не пустили на встречу губернатора с общественниками: «Пресекать вежливо, но твердо» (ФОТО)

Журналистов не пустили на встречу губернатора Евгения Куйвашева и общественников, на которой в очередной раз будут обсуждать строительство храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернаторская охрана встречала гостей даже не на проходной здания, а снаружи, у ворот. У прибывших спрашивали фамилию и за забор пускали только тех, чье имя было в особом списке. Внутрь вошли Дмитрий Головин, Константин Киселев, Алексей Беззуб, Ярослав Ширшиков и еще несколько человек.

Головин, приехавший первым, поделился в соцсетях эмоциями от приготовлений, которые шли в резиденции: «Первым приехал на встречу с губернатором, прошел, сижу в гардеробе, жду остальных. Раздается стук каблучков на лестнице: «Сейчас подойдут общественники, они могут попытаться протащить с собою СМИ. Возможны провокации... вежливо, но твердо пресекать». Вот как они себе нас представляют – с ножом в зубах и гранатой за пазухой?!» – огорчился экс-депутат.

Напомним, вчера спикер гордумы Игорь Володин сообщил некоторым противникам строительства храма, что губернатор готов их принять. Однако прийти согласились не все. Многие общественники посчитали, что встреча, да еще и закрытая от СМИ, ни к чему не приведет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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